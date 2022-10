Dragan Petrovec: Otroka moraš imeti rad, ta mit je najhujši

Doktor pravnih znanosti in višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za kriminologijo pri pravni fakulteti v Ljubljani, publicist namenja življenje teoriji in praksi kaznovanja. Vsakdan in z njimi žgoči problemi demokracije Dragana Petrovca ne pustijo ravnodušnega. Zastavlja svoje ime in podobo za ideje, v katere verjame, za ideje, ki skušajo sledi mračnjaštva za vselej razpihati tudi iz najbolj zatohlih kotičkov. Je mislec, ki ne govori na pamet, brez premisleka. Prizna, kdaj tava v goščavi, a na čistini je glasen in odločen.

Že na začetku svoje strokovne poti ste se srečali z nenavadno človekovo navezanostjo na morilsko dušo. Pretreseni ste bili namreč ob materini želji, da očetu njunega otroka omogoči stike, čeprav mu je hotel vzeti življenje. Ta primer je res skrajen, a kvarnih navezanosti na bolne duše ni malo, se strinjate?

Primeri, ko bi nekdo svojega otroka ponovno izpostavljal nevarnosti, so razmeroma redki. Medtem pa so primeri, ko ženska ponovno izpostavi samo sebe, ne ravno bolj pravilo kot izjema, a vseeno pogosti. Večinoma tavam v temi, ko skušam potegniti skupne imenovalce. Kaj se dogaja v konkretnih okoliščinah, kaj je v ozadju, kakšne so navezanosti? Je to tista huda želja, ki jo pogosto omenja tudi stroka – »biti ob nekom v terapevtski vlogi«? Jaz sem tisti, tista, ki ga bom spremenil/a ...

