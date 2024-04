Dr. Vladimir Prebilič: »Mi smo tukaj, da stvari popravimo«

Na letošnje evropske volitve se, ob dobrih napovedih, podaja tudi VESNA – zelena stranka z nosilcem dr. Vladimirjem Prebiličem. Večina volivk in volivcev ga je spoznala na predsedniških volitvah 2022, na katerih je s skoraj 11 % dosegel zelo dobro 4. mesto in prehitel protikandidate nekaterih večjih – parlamentarnih strank. Neodvisna merjenja javnega mnenja VESNI s Prebiličem na čelu kandidatne liste kažejo celo boljši rezultat – med 12 in 15 %. A kot pravi Prebilič: »Edina anketa, ki na koncu res šteje, so volitve.«

Z nosilcem liste smo se pogovarjali o skupnem nastopu, o volitvah, viziji in ključnih prednostnih nalogah, ki si jih bo zadal kot evropski poslanec.

Naročnik oglasne vsebine je Vesna - zelena stranka