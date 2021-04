Dr. Vesna Vuk Godina: Če to počneš v Sloveniji, si sankcioniran

"Meni so že davno tisti, ki so mi želeli dobro, rekli, naj bom zdaj pet let tiho. Seveda nisem bila. Vsak ve, da si, če bo dobila moč domačija z drugo politično orientacijo, oplel. Zato so vsi tiho kot miši. Vedo, da je predrago povzdigniti glas," pove dr. Vesna Vuk Godina. Preberite intervju na onaplus.si