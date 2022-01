Dr. Vesna V. Godina: Zato Slovenci ne verjamejo več znanosti

Eden od zanimivejših odgovorov na to vprašanje je bil, da ni res, da bi Slovenci ne verjeli več v znanost. Kot argument je bilo podano dejstvo, da je znanost, na primer biokemija, tako kompleksna, da tako ali tako nihče v resnici ne ve nič od tega, kar bi bilo treba vedeti za to, da bi lahko ne verjeli v to, kar znanost o covidu trdi. Kajti razen specialistov za posamezno področje nihče več ne more slediti temu, kar znanost trdi ... Preberite kolumno na onaplus.si.