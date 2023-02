Dr. Vesna V. Godina: Zato je dvig najnižjih plač absolutna pravilna rešitev

Ena od novic, ki me je v zadnjem času razveselila, je novica o tem, da naj bi po reformi plačnega sistema v javnem sektorju ne bilo več nikogar, ki bo dobival plačo, ki bo nižja od minimalne plače. Končno korak v pravo smer. Ki sicer morda ne bo rešil vseh problemov. Jih bo pa vsaj naslovil. In nakazal prave smeri rešitve. Čeprav je seveda treba priznati, da je dajati obljube lažje, kot jih realizirati v praksi. In to ne glede na to, kako pravilne so lahko rešitve, ki se obljubljajo.

