ZGREŠENA ODLOČITEV

Dr. Vesna V. Godina: Zakaj bi morala obstajati možnost izbire cepiva

V zadnjem času se je začelo govoriti o tem, da bi morali imeti ljudje možnost izbire cepiva proti covidu. In pojavljati so se začeli celo glasovi, ki to možnost zagovarjajo. Kot jo zagovarjam že sama vse od začetka uvedbe cepljenja.