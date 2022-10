Vesna V. Godina: To troje bi za zmago svetovala Nataši Pirc Musar

To pa zato, ker imajo Slovenci v politiki od novih obrazov raje le še eno stvar: namreč stare obraze, ki jih (še) niso (preveč) razočarali. Kar natančno je Nataša Pirc Musar. Ob drugi priliki sem zapisala še, da me nadvse zabava, da imamo predsednico državnega zbora, ki je tetovirana, in da bomo imeli predsednico republike, ki vozi motor. Skratka: da bomo imeli na dveh vodilnih funkcijah v državi dve posebni ženski. Kar se bo, kot kaže, tudi zgodilo. Zelo kmalu.

