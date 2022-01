Dr. Vesna V. Godina: Take norosti se v socializmu ne bi mogle dogajati

Začniva, prof. Godina, z bistvenim vprašanjem: Smo odrezali stari, »zlobni« komunizem? Nam je uspelo zaživeti v demokraciji?

Seveda ne. Zahodna demokracija je demokracija oblike, ne vsebine. Prehoda iz tako imenovanega socializma v razviti kapitalizem nismo izvedli najprej zato, ker smo imeli v mislih ideologijo, ne pa dejanskih boljših možnosti za ljudi. Obenem vsak resničen prehod temelji na radikalni diskontinuiteti s preteklostjo, s čimer pa je nemudoma obsojen na propad, saj je družbeno nemogoč. Prav tako je ideja demokracije kot rešiteljice nič več kot ideološko nakladanje. Demokracija je, če smo kritični in dosledni, le posebna oblika vladavine kapitala, ki deluje le, ko kapital zahteva vključevanje. Sicer je le sistematično izključevanje ljudi iz odločanja. Zakaj? Ker lahko svoj glas oddajo zgolj vsaka štiri leta. In to Slovenci že dolgo, še posebno pa v postsocializmu, izpostavljajo kot radikalno napako demokracije ...