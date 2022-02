Vesna V. Godina: Se sploh zavedamo, da je Ukrajina lahko nova Poljska?

Začetek vojne sem lahko od blizu opazovala že dvakrat. Ko se je začela na ozemlju nekdanje Jugoslavije. In ko so ZDA napadle Irak. Ob začetku te druge vojne sem živela in delala na Havajih. Ko sem leto dni spremljala Američane in njihovo doživljanje vojne, sem bila pretresena. Predvsem nad tem, da se na osebni ravni niso bili sposobni povezati z njo. Zanje je bila vojne le medijski dogodek ...

