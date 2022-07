Dr. Vesna V. Godina: Prepoved abortusa ali kdo si v resnici lasti naše otroke

Po Poljski je zdaj abortus prepovedan tudi v delih ZDA. Oziroma natančneje, je in še bo prepovedan v večini, če ne celo v vseh tistih zveznih državah, v katerih so na oblasti republikanci. Ali pa na oblasti še bodo. Cela reč začenja spominjati na Deklino zgodbo. Roman, ki ga sama ne maram. Ker je tendenciozen. Na nekaterih delih obelodanja že kar bolno domišljijo. In še marsikaj drugega. Dekla kot »posoda za rojevanje otrok«. Nekako tako kot so danes s strani poljske države videne Poljakinje. In ženske v tistih zveznih državah ZDA, v katerih je splav prepovedan. Oziroma to še bo.

