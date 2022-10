Dr. Vesna V. Godina: Oprostite, ampak čez polovico človeštva lahko naredimo križ

Ponavlja, a ji ni težko, saj ljudje, ko nekajkrat poslušajo isto predavanje, rečejo: Zdaj šele res slišim, kaj ste hoteli povedati. So pa tudi taki, ki tega, česar nočejo slišati, ne slišijo nikoli. Ni jih peščica, ampak milijone žensk v današnjih zahodnih družbah, tako rekoč vsaka uporabnica v spletni realnosti. In strašno je, poudarja Vesna V. Godina, da ženske mislijo, da je to, kar počnejo kot potrošnice oziroma odvisnice od socialnega aplavza, svoboda. Pa ni. Ampak je nova oblika eksploatacije in suženjstva.

Dan pred najinim intervjujem je svet obšla vest o smrti kraljice Elizabete II. Menite, da je z njenim slovesom dokončno konec nekega obdobja?

V resnici ne. A v svetu, kjer imamo dnevno opravka s spremembami in pomeni nenehno drsijo v vse smeri, je bila kraljica Elizabeta II. figura, ki je poosebljala neko drugo logiko. Stabilnost, trajnost, oporno mesto, kjer se ve, za kaj gre itn. Točka, ki je stabilna, daje ljudem občutek varnosti in reda. Zdaj se že postavljajo vprašanja, kakšen kralj bo Karel III., kako bo vladal, kar pomeni, da v resnici ne vemo, za kaj gre. Kralj in kraljica sta posebni figuri, njuna osebnost daje svojstveno noto razumevanju sveta in zdaj bo seveda sledila sprememba. Ljudi pa so že siti sprememb. Stalno se vse spreminja – greš v trgovino in ne veš, koliko bo kaj stalo … To utruja. V tem smislu bo razlika velika.

