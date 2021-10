Dr. Vesna V. Godina: Nobene garancije nisem imela, da bom čez leto še živa

Ne vem sicer, ali je moj odnos do celotnega problema določen s tem, da sem bila že resno bolna, tako da nisem imela nobene garancije, da bom čez leto še živa. Ali kaj drugega. A okoli sebe opažam, da so tisti, ki so resno bolni, ki so bili v preteklosti resno bolni ali ki imajo eno od svojih dragih oseb resno bolno, v času korone bistveno bolj previdni kot drugi. Gre pač za zavedanje, da življenje ni samoumevno. Da je nekaj, kar pač imaš ... Preberite kolumno na Onaplus.si