Dr. Vesna V. Godina: Ne zatiskajmo si več oči, permisivna vzgoja nam uničuje otroke

Že v prvih dneh novega leta so Slovenijo pretresli primeri nasilja med mladimi, ki, tako izpostavljajo komentatorji, močno presega vse, kar smo poznali doslej. Nasilna dejanja so vse pogostejša, pa tudi sama vrsta nasilnih dejanj se spreminja v bolj kruta in agresivna dejanja. Očitno je stvar postala tako resna, da se ji posveča tudi že čas dnevnoinformativnih oddaj. Tako so o tej temi 13. 1. govorili tudi v Odmevih. Na simptomatičen način.

Preberite kolumno na Onaplus.si