Dr. Vesna V. Godina: Ljudem je dovolj, da jim država otežuje življenje

Od trenutka, ko je Golob sporočil slovenski javnosti, da bo vstopilo v politiko, pa do danes oziroma včeraj sem trdila, da bo na tokratnih volitvah zmagal Golob s svojim gibanjem. To moje prepričanje temelji na mojih teoretskih analizah slovenske politične kulture, delovanja zgodovinsko vzpostavljene slovenske socialne in kulturne tirnice ter slovenskega volilnega telesa, ki je v okoli dveh tretjinah nedesno. Rezultati, ki jih, ko to pišem – torej v nedeljo okoli desetih zvečer – sporočajo po televiziji, potrjujejo ugotovitve mojih analiz. Zmagal je Golob. Dobil je več kot tretjino preštetih glasov. Stvar je jasna in nedvoumna. Čeprav jo poraženci oziroma njihovi komentatorji v studiih skušajo narediti manj jasno. In manj nedvoumno ...