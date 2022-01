Dr. Vesna V. Godina: Kdaj bo stroka prenehala opravičevati narcise

Že pred korono nisem hodila v trgovine pogosteje, kot je bilo res nujno. Zame je to izguba časa. In posebna oblika živciranja. Ker moraš desetkrat prehoditi ogromni supermarket, da najdeš nekaj, kar so od zadnjič, ko si bil v tej trgovini, prestavili drugam. Po logiki: »Če kupec takoj ne najde, kar išče, bo iskal, kar hoče kupiti. In bo bolj brskal po policah. In bo našel še kaj, česar sploh ni hotel kupiti. Torej bo zapravil več, kot če tisto, kar želi, najde na vedno istem mestu.« Čeprav se tega praviloma ne zavedamo, je ta praksa utelešenje odnosa trgovcev do kupcev. Ta odnos se imenuje manipulacija.

