Dr. Vesna V. Godina: Dragi starši, morda je celo vaš izjemni otrok kdaj kriv

Pred dnevi smo se s študenti pogovarjali o tem, kako danes ocene učencev in dijakov niso več razporejene po normalni Gaussovi krivulji, ampak da večina učencev in dijakov dobiva ocene nad tri, da je ocen, nižjih od štiri, vse manj. In da so postale negativne ocene izjemno redke. Povedano velja že nekaj let, izrazito pa je pridrlo na dan v zadnjih dveh koronskih letih: tudi ko gre za maturo, bi človek, če gleda ocene in točke, prišel do sklepa, da sta bili zadnji dve generaciji koronskih dijakov na maturi enako uspešni, kot so bile predhodne generacije. Kar pa ne drži ...

