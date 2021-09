Dr. Vesna Bergant Rakočević: Ustavno sodišče je postalo covid sodišče

Ko se je odločala za študij, je omahovala med primerjalno književnostjo in pravom. Odločitve ni nikoli obžalovala. Dvajset let je že sodnica. »Sodniški poklic se mi zdi zanimiv in plemenit. Iskanje resnice, pravice, razreševanje sporov med ljudmi so važni. Večni izziv. Vsak spor, naj bo zadeva še tako rutinska, je za človeka, ki mu sodiš, pomemben, pa četudi gre kdaj za majhne stvari,« pravi. Pravi, da je ni dejstvo, da je ženska, nikoli oviralo na poklicni poti. Pa tudi sicer ne.Preberite intervju na onaplus.si