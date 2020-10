Dr. Roman Jerala: Za nobeno cepivo še ni dokaza, da deluje

Profesor doktor Roman Jerala je vodja 19-članske ekipe, ki se je ob izbruhu novega virusa začela s covidom-19 boriti neposredno – v pol leta so razvili cepivo proti koronavirusu, ki je trenutno v predklinični fazi. O podrobnostih in pomenu smo spregovorili v okolju laboratorijev na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. V duhu dobe mask, ki se ne snamejo niti v profesorjevem kabinetu, steče beseda o projektu, ki nam budi upe, da bomo korono premagali.Kako je stekel projekt iskanja cepiva proti koroni? Začelo se je že takrat, ko smo videli, kako na Kitajskem gradijo bolnišnice, nato je začela goreti Italija, in še preden so prišle ...