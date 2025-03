Dr. Igor Dovnik: Do konca tega vladnega mandata ni dobro zboleti, in to ni šala

Poslanci DZ na današnji seji med drugim razpravljajo tudi o predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejil javno in zasebno zdravstvo. Predlog bi javnim zdravstvenim delavcem onemogočil delo pri tako imenovanih čistih zasebnikih, bi pa lahko pod določenimi pogoji delali v drugem javnem zavodu ali pri koncesionarju.

Številni zdravniki opozarjajo, da gre za predlog sprememb zakona, ki zdravstva ne rešuje, ampak ga razkraja. Prepričani so, da bi zakon še dodatno poslabšal dostopnost do zdravstvene oskrbe, spodbudil odhode kadra iz javnega sektorja in oslabil temelje javnega zdravstvenega sistema.

V današnjem Delu trije ugledni zdravniki opozarjajo, zakaj sprememba zakona ne rešuje težav.

Dr. Nataša Tul Mandić, predsednica Društva Slojenčki. FOTO: Tomi Lombar

Nataša Tul Mandić, specialistka ginekologije in porodništva ter redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani:

»Delam v Porodnišnici Postojna, en dan na teden pa v zasebni ambulanti kot samostojna podjetnica. Kako se bom odločila, če bo novela zakona o zdravstveni dejavnosti sprejeta, še ne vem. Vem pa, da bom, če ne bo dovoljeno delati v obeh sistemih, v vsakem primeru delala manj,« pravi, da se ne namerava zaposliti za 100 odstotkov, tudi če bo ostala v javnem sektorju, kjer je zaposlena za 80 odstotkov delovnega časa.

»V 30 letih, kolikor delam v javnem sektorju, vzdušje nikoli ni bilo tako slabo, kot je zdaj,« pove za Delo.

Igor Dovnik, pediater in predstavnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije: »Zdravniki bomo preživeli, tragedija pa je za paciente. Do konca tega vladnega mandata ni dobro zboleti, in to ni šala.«

Posledico nove zakonodaje, ki od koncesionarjev zahteva zaposlitev vseh sodelavcev, bodo po njegovem mnenju čutili predvsem v specialističnih ambulantah kardiologije, ortopedije in podobnih, ki so do zdaj sodelovali z zdravniki oziroma drugim zdravstvenim osebjem s statusom samostojnega podjetnika (s. p.).

Tomaž Glažar. FOTO: Igor Zaplatil/delo

Tomaž Glažar, direktor Zdravstvenega doma Idrija in podpredsednik Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je za Delo povedal: »Utegne se zgoditi, da bomo zdravstveni domovi po Sloveniji ostali brez posameznih specialističnih ambulant, za katere nimamo lastnega kadra.«