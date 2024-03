Dr. Brecelj: »130 tisoč ljudi nima družinskega zdravnika, sedaj jim bomo pa ponujali evtanazijo?« Dr. Zver: »Lahko grem kopat jarke« (VIDEO)

Na redni seji državnega zbora poslance čaka tudi obravnava predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Predlog zakona je v DZ vložilo društvo Srebrna nit s podporo več kot 5000 volivcev. Dejanska možnost zlorabe je po ocenah društva Srebrna nit nična.

Z zakonom bi namreč določili stroge pogoje, v okviru katerih se odločitev o prostovoljnem končanju življenja sprejme po skrbni preučitvi vseh možnosti še morebitnega paliativnega zdravljenja, predstavljenih možnosti lajšanja trpljenja s paliativno oskrbo in po pogovoru z lečečim ali nadomestnim zdravnikom, neodvisnim zdravnikom, psihiatrom, komisijo ter drugimi strokovnjaki. Predlog izrecno odreka pomoč v primeru akutnih duševnih motenj, določa obvezno mnenje psihiatra o opravilni sposobnosti pacienta in psihiatrovo navzočnost pri sklepnem dejanju pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Z njim želijo neozdravljivo bolnim, ki imajo neznosne bolečine, zagotoviti možnost dostojanstvene smrti, ki je pravno urejena, zagotavlja družbeni nadzor in varnost postopka pred zlorabami.

Nasprotovanja evtanaziji iz zdravniških vrst

Predlogu zelo nasprotujejo v zdravniški zbornici Slovenije. Tako je znani kirurg Erik Brecelj jasen in pravi, da v Sloveniji ni prostora niti za debato o evtanaziji, ko je toliko drugih stvari v zdravstvu neurejenih. »130 tisoč ljudi nima družinskega zdravnika, sedaj jim bomo pa ponujali evtanazijo? Sedaj bom nesramen – dame, ki to ponujajo, zelo hitro pridejo do zdravnika. Kaj pa ljudje izven Ljubljane, ki ne morejo priti do zdravnika, ki nimajo zvez?«

Predstojnik hematološke klinike dr. Samo Zver pa dodaja: »Kdo sem jaz, da bom odtegnil življenje nekomu drugemu? Kdo? Stvari, ki se mi zdijo zavržne, ne bom počel. Če bo moja zdravniška usoda pogojevana s tem, ali bom to naredil ali ne, ne bom. Znam kaj drugega. Lahko grem kopat jarke.«