Doživite razvajanje kot Primož in Lora

Najzahtevnejšim strankam je tako na voljo Paket Premium, ki združuje Premium storitve za dnevno upravljanje financ in osebno obravnavo na najvišji ravni, zaradi česar si je prislužil nadpovprečne ocene zadovoljstva strank. Te cenijo predvsem celovitost ponudbe, ki vključuje strokovne storitve osebnega bančnika, prioritetno obravnavo, poslovanje na daljavo, brez čakalnih vrst, ter večjo zasebnost v ločenih poslovnih prostorih. Ker so v Novi KBM predani visokim ciljem svojih Premium strank, je dodatna vrednost paketa še letno 360-stopinjsko finančno svetovanje z izdelavo poročila in finančnega načrta.

