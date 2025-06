Doživetje med griči in kletmi

V soboto in nedeljo, 14. in 15. junija, bo v Goriških brdih potekal tradicionalni dogodek Dnevi odprtih kleti – DOK Brda 2025, ki ljubiteljem vina, narave in pristnega druženja ponuja edinstveno priložnost za raziskovanje briških kleti in zgodb, ki se pletejo med vinogradi.

Gre za enega najbolj priljubljenih vinskih dogodkov v Sloveniji, ki je zasnovan na preprosti, a učinkoviti ideji: vinarji odprejo svoja vrata in vabijo obiskovalce, da jih obiščejo na njihovem domačem pragu – v vinogradih, kleteh in dvoriščih, kjer nastaja briška kapljica. Letos sodeluje kar 35 vinarjev, kar pomeni, da bo izbira pestra in raznolika: od večjih vinskih hiš do manjših, družinskih kleti, ki jih zaznamujeta osebni pristop in večgeneracijska tradicija.

V ospredju so seveda vina – briške rebule, sveži beli cuvéeji, macerirana oranžna vina ter elegantna rdeča iz sort, kot so merlot, cabernet sauvignon in modri pinot. Vendar DOK Brda ponuja še stik z vinarji, možnost za pogovor, sprehod med trtami, pokušino domačih prigrizkov in razgledov, ki jemljejo dih.

Obiskovalci lahko vinarje obiščejo peš, s kolesom ali pa izkoristijo brezplačne krožne avtobusne prevoze, ki bodo tudi letos povezovali ključne točke po Brdih. Začetna točka dogajanja je grad Dobrovo, kjer obiskovalci prejmejo pripomočke za degustacijo in se odpravijo na pot po svojem okusu.

Brda s tem dogodkom znova potrjujejo svoj sloves enega najlepših in najbolj živahnih vinorodnih območij v tem delu Evrope. In čeprav vino ostaja v središču pozornosti, marsikdo pravi, da se med kletmi največ nabere tistih spominov, ki jih ni mogoče ustekleničiti – le odnesti s sabo.