Dovos: to je državno obrambno podjetje, ki ga je ustanovil Slovenski državni holding

Slovenski državni holding je skladno z napovedmi ustanovil državno obrambno podjetje. Pod imenom Dovos, družba za obrambo, varnost in odpornost je bila ta družba z omejeno odgovornostjo danes vpisana v sodni register. Namen družbe je z naložbami v slovenska podjetja podpirati razvoj in trženje proizvodov in storitev s področja obrambe in varnosti.

Za prvega direktorja družbe je bil imenovan Matej Špragar, dosedanji direktorja kontrolinga v Slovenskem državnem holdingu (SDH), pri čemer je po pojasnilih holdinga v kratkem načrtovana širitev poslovodstva na dve osebi.

V nadzorni svet družbe je SDH imenoval Damirja Črnčca, donedavnega državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo, ki je v začetku leta postal pomočnik predsednika uprave SDH, Petra Dolžana kot strokovnjaka za širše finančno področje, in Lovrenca Babiča kot strokovnjaka s področja prava in korporativnega upravljanja.

Začetni kapitalski vložek SDH v podjetje znaša tri milijone evrov.

Osnovna dejavnost družbe bo naložbena dejavnost, predvidena so vlaganja v slovenska podjetja na področju obrambe, varnosti in odpornosti.