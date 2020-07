Dovoljeno na kavo v Rovinj, po nakupih v Zagreb? Pristojni odgovarjajo

Vročitev odločbe o karanteni na meji in točke za vstop



Policija osebi ob vstopu v Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajal karanteno v Sloveniji) in jih posreduje predstavniku ministrstva za zdravje, ki na mejnem prehodu poskrbi za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo.



Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni, lahko vstopajo le na nekaterih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah. Na meji s Hrvaško so to Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, na meji z Madžarsko je kontrolna točka Pince, mejni prehod pa je Mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik). Na teh mejnih prehodih in kontrolnih točkah ministrstvo za zdravje zagotovi ustrezno število ljudi za izdajo in vročanje odločb. Če v Slovenijo vstopa večja organizirana skupina ljudi, lahko minister za notranje zadeve določi dodatne mejne prehode ali kontrolne točke za vstop.

noči na soboto bo za Slovence prehajanje meje s Hrvaško in Madžarsko precej napornejše in verjetno daljše kot sicer. Obeta se gneča na meji, potem ko je naša južna soseda uvrščena na rumeni seznam držav zaradi koronavirusa.Za odhod iz Slovenije na Hrvaško se glede dokumentov ne spreminja praktično nič. Ob vstopu se izpolnijo predpripravljeni obrazci hrvaške strani. Obrazec najdete na strani hrvaškega ministrstva . Pa vrnitev v domovino?Težav ne bodo imeli državljani Republike Slovenije, če predložijo dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali v času bivanja, originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah ali uradni seznam posadke v primeru najema plovila. »Če tega oseba ne more predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19,« piše na vladnem spletišču.Minister za notranje zadeve v odstopuje za 24ur dejal: »Ocenjujem, da bo policist relativno hitro ugotovil, ali so papirji v skladu ali ne in ali mora oseba v karanteno ali ne. In ali so dokumenti pod krinko, da je nekdo prišel na primer iz Srbije ali Bosne. Policisti ne odločajo, ali je nekdo za karanteno, oni samo odločijo, ali je dokument verodostojen ali ni, o karanteni odloča minister za zdravje oziroma njegove pooblaščene osebe na meji.«Kaj pa dnevni obiski na Hrvaškem? »Želimo zaustaviti dnevno migracijo. Mislim, da je vsem jasno, da je Hrvaška v nezavidljivi situaciji. Vsem Slovencem odsvetujem, da potujejo po nakupih na Hrvaško ali na kapučino v Rovinj.«Če na primer peljete nekoga na letališče na Hrvaško, bo za vrnitev v domovino brez karantene zadostoval račun o plačani parkirnini na letališču