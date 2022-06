Dostavnik z rekordno odprtino bočnih vrat

Renault je pionir na področju električne mobilnosti in že 11 let nedvomno vodilna znamka električnih vozil v Evropi. Kangoo Electric je od svoje predstavitve konec leta 2011 osvojil skoraj sedemdeset tisoč poklicnih kupcev in ima danes petinski delež v prodaji električnih gospodarskih vozil v Evropi. Novi Kangoo Van E-Tech Electric pomeni vrhunec strokovnega znanja in več kot desetletnih izkušenj, ki jih ima Renault na področju dostavnih električnih vozil.

