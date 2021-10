Dosegli smo nov mejnik v epidemiji, sledilo bo nadaljevanje

Opozorila stroke ne zaležejo, koronavirus je pri nas v največjem razmahu doslej. Petkova testiranja so dala spet le nekaj manj kot 3000 pozitivnih, velik delež (39,3 %) pa stroko močno skrbi.

Kot je na twitterju poudaril Luka Renko, ustanovitelj sledilnika covida 19, to razkriva, da očitno ne testiramo dovolj, da ne odkrijemo vseh primerov in je epidemija pravzaprav še v hujšem razmahu, kot si predstavljamo. Hkrati to tudi napoveduje še hudo nadaljevanje boja z epidemijo. Številke, ki jih redno spremljajo na sledilniku, zdaj kažejo, da del teh novih primerov potrebuje bolnišnico zdravje, nekaterih od njih pa tudi intenzivno terapijo. Ta je lahko zelo dolgotrajna (tudi po več tednov), zato se ti oddelki hitro polnijo.

https://twitter.com/LukaRenko/status/1454359111806693383?s=20

»Pri dobrih 2000 novih okužb je pričakovano, da bo 100 ljudi končalo v bolnišnici, 30 do 35 na intenzivni negi, 10 do 15 jih bo pa na žalost umrlo. To je enodnevni nabor. Vsak dan bodo take številke, če bo število okužb ostalo tako,« je o tem pred dnevi dejal tudi Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan.

Še nikdar toliko aktivnih primerov

Na sledilniku so medtem opozorili še na en skrb vzbujajoč podatek: še nikdar doslej nismo imeli toliko aktivnih primerov, po oceni NIJZ je to 26.656.

Hospitaliziranih je 561 covidnih bolnikov (trije več kot dan prej), od tega jih intenzivno zdravljenje potrebuje 132 (en manj kot dan prej). Umrlo je še devet oseb, ki so bile pozitivne tudi na novi koronavirus.

Poklukar pred prazniki s prošnjo k upoštevanju pogoja PCT

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob začetku prazničnega vikenda na državljane naslovil prošnjo k spoštovanju pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT). »Prosim in spodbujam vsakega posameznika, da ravnamo družbeno odgovorno, da sami zamejimo nenujne stike, še posebej z bolj ogroženimi posamezniki,« je pozval.

»Pred nami je praznični vikend, dan spomina na mrtve, ko se še posebej poklonimo svojim bližnjim in ljubljenim, ki jih žal ni več z nami. To je tudi čas, ko se običajno srečujemo tudi z bolj oddaljenimi sorodniki in znanci. Povsem naravno in prav je, še posebej po sedaj že skorajda dveh turbulentnih letih, da si želimo bližine soljudi,« je poudaril Poklukar, a ob tem opozoril, da je to odlična priložnost tudi za virus, da še bolj zakroži in se razmnožuje. Opomnil je na preobremenjenost bolnišnic, kjer zaradi zdravljenja covidnih bolnikov ukinjajo nekatere programe. Vse je pozval, naj se vedejo odgovorno in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da preprečijo širjenje virusa.