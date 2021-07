Dopustniki, pozor: odslej lahko na Hrvaškem srečate tudi slovenske policiste

Postopki krajši in manj stresni

Na Hrvaškem bodo med 17. julijem in 18. avgustom 2021 svoje delo opravljali trije slovenski policisti, ki bodo v pomoč slovenskim turistom. Slovenska policija bo namreč tudi letos na Hrvaško poslala tri slovenske policiste, ki bodo na vrhuncu turistične sezone hrvaškim policistom pomagali pri postopkih s slovenskimi državljani. Slovenske policiste lahko srečate v Pulju, na otoku Krk in otoku Pag, so sporočili na splenti strani policije.Slovenski policisti bodo svoje naloge opravljali na območju Istarske, Ličko-Senjske in Primorsko-Goranske policijske uprave v sodelovanju s hrvaškimi policisti. Sodelovali bodo pri policijskih dejavnostih, ki jih hrvaški policisti opravljajo v povezavi s slovenskimi državljani, predvsem pa omogočali hitrejšo komunikacijo s slovenskimi turisti ter dajali predloge glede obravnavanja slovenskih državljanov. Pri svojem delu bodo nosili uniformo slovenske policije in ne bodo oboroženi, prav tako policisti ne bodo izvajali policijskih pooblastil in ukrepov, za katere so pristojni samo hrvaški policisti.Slovenski državljani se lahko na slovenske policiste obrnete preko slovenskega veleposlaništva v Zagrebu ali preko posameznih policijskih postaj, kjer bodo policisti delovali, torej policijskih postaj Pula, Krk in Novalja.Tovrstno sodelovanje med hrvaško in slovensko policijo poteka že od leta 2011 in se je izkazalo kot izjemno koristno. Prednosti prisotnosti slovenski policistov v času turistične sezone so predvsem, da so morebitni policijski postopki s slovenskimi državljani krajši, česar so v prvi vrsti najbolj veseli slovenski in hrvaški turisti, saj so krajši postopki zanje tudi manj stresni. Zaradi poznavanja jezika je tudi komunikacija veliko lažja, kar poenostavlja policijske postopke s tujimi državljani.