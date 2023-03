Dopolnilno delo vladnih funkcionarjev: razkrivamo, kdo so in kdo jih še plačuje

Dodatno delajo tudi državni sekretarji

V kabinetu predsednika vlade lahko dopolnilno delo opravljajo državni sekretarji Maša Kociper, Anton Grizold in Kaja Širok. Slednja lahko opravlja pedagoško-izobraževalno delo na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, vendar ne več kot osem ur tedensko. Grizold lahko osem ur tedensko opravlja pedagoško in raziskovalno delo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kociper pa lahko občasno opravlja mediacije v obsegu, ki je potreben za ohranitev statusa mediatorja na listi sodišča in opravljanje občasnega pedagoškega dela na področju mediacij in mirnega reševanja sporov.

Dovoljenje za opravljanje dopolnilnega dela v obsegu osem ur pa imajo še državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Matjaž Krajnc, državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjana Buzeti, državna sekretarka na ministrstvu za digitalno preobrazbo Aida Kamišalić Latifić in državna sekretarja na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc in Azra Herceg.