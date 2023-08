Dončića in druščino boste lahko spremljali samo pod tem pogojem

Slovenska košarkarska reprezentanca bo zvečer odigrala drugo prijateljsko tekmo v pripravah na svetovno prvenstvo, ki jo konec avgusta čaka v Aziji. V Stožicah se bo pomerila z izbrano vrsto Grčije, ki pa je v Ljubljano pripotovala brez Giannisa Antetokounmpa.

Dvorana v Stožicah bo pokala po šivih, razprodana je bila že pred časom. Glavni magnet za gledalce bosta Luka Dončić in Vlatko Čančar ter seveda preostalih 13 slovenskih košarkarjev, ki jih ima na voljo selektor Aleksander Sekulić. Čez en teden se bo ekipi pridružil še Mike Tobey.

Čeprav gre za tekmo, ki zanima mnoge Slovence, pa si jo na malih zaslonih ne bodo mogli ogledati vsi, saj je tudi tokrat ne bodo prenašali na nacionalni televiziji ali kateri izmed večjih komercialnih televizij, temveč le na kanalu Sportklub, ki pa ga prenašajo Telemach in drugi kabelski operaterji.

Slovenska izbrana vrsta se bo na parket podala znova v torek ob 18. uri, ko bo Slovenija igrala v Stožicah proti Črni gori, v petek in soboto, 11. in 12. avgusta, jo v Malagi čakata tekmi proti Španiji in ZDA, zadnjo v nizu sedmih prijateljskih tekem pa bo odigrala 19. avgusta v Tokiu proti Japonski.