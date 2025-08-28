Donald Trump vložil 50 milijonov evrov v Dogecoin

Dogecoin je brez dvoma trden igralec med meme kovanci in ostaja priljubljena izbira med vlagatelji. A na sceno prihaja tudi nova alternativa, ki želi ta koncept popeljati še korak dlje – Maxi Doge (MAXI).

Maxi Doge združuje drznost in strategijo: z načrtovanim lansiranjem s 1.000-kratnim vzvodom ter zakladnico, razdeljeno med močno marketinško podporo in Maxi sklad, projekt prikazuje, kaj pomeni iti resnično na vse ali nič.

To je poteza, zaradi katere bi lahko celo Barron Trump očetu prišepnil: »Morda obstaja še en pes, na katerega je vredno staviti.«

Za razliko od velikih igralcev imate vi zdaj prednost – le še 15 ur je ostalo, da si zagotovite MAXI, preden cena žetona poskoči. Trenutno znaša 0,000254 USD, a v naslednjem krogu bo višja.

Trumpova 50-milijonska naložba v Dogecoin je zgrešila pravi »all-in« meme kovanec

Thumzup, podjetje povezano s Trumpom, kjer je predsednik eden največjih posameznih delničarjev z več milijoni dolarjev vrednimi delnicami, je pravkar podvojilo svojo kripto igro s 50-milijonskim prevzemom Dogehasha, izvedenim v celoti z delnicami.

Delničarji Dogehasha bodo prejeli 30,7 milijona delnic Thumzupa, združeno podjetje pa se bo preimenovalo v Dogehash Technologies Holdings, Inc., ki bo kotiralo na Nasdaqu pod oznako XDOG.

Ta poteza se lepo umešča v to, kar je že zdaj videti kot nastajajoč kripto imperij Trumpove družine. V torek je Trump Media & Technology Group objavila 6,4 milijarde dolarjev vreden dogovor s Crypto.com in Yorkville Acquisition Corp. glede žetona CRO. Naslovnica jasno kaže, da se družina s kriptovalutami ne le igra, ampak gre na polno v digitalna sredstva.

FOTO: Clickout Media

Dodajmo še, da sta letos tako predsednik kot prva dama lansirala svoja meme kovanca, pri čemer se Official Trump (TRUMP) še vedno drži med prvo deseterico. Slika je jasna: prva družina se ne boji vstopati v svet kripta.

V tem kontekstu je Thumzupova stava na Dogehash videti kot poteza moči na področju meme kovancev – takšen »all-in«, na katerega bi bili ponosni tako zgodnji kiti DOGE kot tudi sam Elon Musk.

Toda dejstvo je, da Dogecoin ni več tista divja raketa, kot je bil nekoč. Pri skoraj 33 milijardah dolarjev tržne kapitalizacije se ne giblje več tako burno kot v časih, ko je Musk s samo enim nastopom v Saturday Night Live poskrbel za njegov izstrel v nebo.

Maxi Doge hkrati dviguje uteži in polni denarnico

Maxi Doge v eni šapi stiska utež, v drugi pa DEX aplikacijo. Hkrati gradi mišice in lovi grafe. To je pravi pomen besedne zveze igrati na vse ali nič. Navsezadnje, kakšen je smisel mišične mase, če se ne napolni tudi vaša denarnica?

Njegove mišice so tako napihnjene, da bi kdo pomislil, da je na steroidih, a ta 110-kilogramski pes teče samo na čisti kripto energiji z eno samo misijo: napumpati oboje. Telo in portfelj.

FOTO: Clickout Media

Maxi Doge pripravlja prvo kripto trgovanje z vzvodom 1.000x

Številke povedo vse. Ob vložku 50 milijonov dolarjev bi uspešna pozicija lahko zrasla na kar 50 milijard dolarjev. To jasno kaže, zakaj mnogi menijo, da gre za enega najdrznejših projektov v svetu kriptovalut.

Projekt temelji na zaupanju in skupnosti. Zbrana sredstva so razdeljena pregledno: 40 % je namenjenih marketingu, 25 % pa Maxi skladu, ki je oblikovan za spodbujanje rasti in stabilnosti.

S tem Maxi Doge gradi koncept medsebojne podpore: vsak vlagatelj, ki nekaj prispeva, postane del skupnosti, kjer uspeh posameznika krepi uspeh vseh.

Influencerji v Maxi Doge-ju vidijo 100x potencial

In tukaj je razlog, zakaj je Maxi Doge že zadel pravo noto: navdušenci iz kripto skupnosti ga začenjajo opažati.

Več kripto influencerjev ga označuje za 100x dragulj – med njimi Crypto Tech Gaming (88.500 naročnikov na YouTubu), Apex Syndicate (34.000 naročnikov) in The Crypto Mark (17.000 naročnikov).

Tudi težkokategornik v kripto izobraževanju, 99Bitcoins, z več kot 723.000 sledilci, vidi enak potencial.

FOTO: Clickout Media

Zakaj? Ker gre za meme kovanec, ki od prvega dne sredstva iz predprodaje usmerja v tisto, kar je ključno – v povečanje prepoznavnosti in gradnjo trdnih temeljev za dolgoročno rast.

Če razmišljate o nakupu žetona MAXI, časa ni veliko. Do konca trenutnega kroga je ostalo le še 15 ur, nato pa se bo cena zvišala. Zbran znesek se hitro približuje 16 milijonom dolarjev, kar pomeni, da bo vsak nadaljnji nakup dražji.

Prehitite Trumpovo družino z nakupom meme kovanca, ki gre na vse ali nič

Če se želite pridružiti predprodaji, obiščite uradno stran Maxi Doge Token in povežite denarnico po lastni izbiri, na primer eno najbolj uveljavljenih v industriji – Best Wallet (BEST).

Nakup je mogoč z ETH, BNB, USDT ali USDC, pa tudi neposredno s plačilno kartico. Best Wallet je na voljo na Google Play in Apple App Store.

Novo kupljene žetone MAXI je mogoče vključiti v staking protokol Maxi Doge, ki trenutno ponuja dinamično letno donosnost v višini 190 % APY.

Več informacij in podporo skupnosti lahko pridobite na uradnih kanalih projekta X in Telegram. Pametna pogodba žetona je bila v celoti pregledana in potrjena s strani priznanih podjetij Coinsult in SOLIDProof.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media