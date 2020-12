Donacije za boljšo obravnavo bolnikov

Preiskave so z novo ultrazvočno napravo enostavnejše in učinkovitejše.

Za učinkovitejšo obravnavo

350

porodnic je rodilo na sodobni postelji.

Za najmlajše

Darovali so tudi 15 ton svojega razkužila ekocid S, izjemno učinkovitega ravno proti novemu koronavirusu.

Zdravje in kakovostno življenje slehernega človeka sta venomer med Krkinimi prvimi cilji, kar je tovarna zdravil znova dokazala tudi v iztekajočem se letu, v katerem je največji pečat, žal, pustila pandemija novega koronavirusa. Tudi letos je Krka radodarno odstopila del svojih prihodkov, samo za nakup izjemno pomembnih štirih medicinskih naprav so odšteli 221.000 evrov. Tako so znova pripomogli k skrbi za zdravo življenje zdajšnjih in prihodnjih rodov, pojasnjujejo.»Vsak dan skrbimo za kakovost in razvoj, ki nam omogočata ustvarjati številna zdravila, s katerimi se zdravijo bolniki po vsem svetu. Zavedamo pa se, da je za zdravje ljudi potrebno še veliko več,« je plemenita dejanja pojasnil predsednik uprave in generalni direktor Krke. In komu vse je podjetje letos pomagalo?Med drugim Kliničnemu oddelku za hipertenzijo UKC Ljubljana: da bi lahko kakovostno in učinkovito obravnavo zagotovili čim več bolnikom, so v Krki pomagali z nakupom novega ultrazvočnega aparata. »Z novim aparatom je obravnava bolnikov boljša in sodobnejša, saj omogoča neinvazivno oceno sprememb na organih,« je med drugim povedala doc. dr., dr. med., predstojnica oddelka in predsednica Združenja za arterijsko hipertenzijo. Z donacijo za nakup sodobnega ultrazvočnega aparata in opreme za izvajanje obremenilnega testiranja so pomagali Oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Novo mesto.Z novimi napravami lahko opravljajo preiskave kolkov, srca in žilja, sečil in drugih trebušnih organov. »UZ-aparat uporabljamo za pregled novorojenčkov, malčkov in mladostnikov kakor tudi nosečnic in odraslih. Na mesec z njim naredimo približno 250 preiskav,« pojasnjuje predstojnica oddelka za pediatrijo Splošne bolnišnice Novo mesto, dr. med., spec. pediatrije, IBCLC. Na Ginekološko-porodnem oddelku Splošne bolnišnice Brežice so se razveselili sodobne porodne postelje. Njena prednost je, da osebju omogoča lažji pristop k porodnici, enostavnejše upravljanje in spremembo v šest različnih tipov postelj. Na njej je rodilo že okoli 350 mamic, je povedala, dr. med., predstojnica oddelka.Krka že od nekdaj skrbi tudi za generacijo najmanjših novorojenčkov v Sloveniji. Med njimi je 100 takšnih, ki ob rojstvu tehtajo manj kot kilogram, večino zdravijo v UKC Ljubljana. Zato so Enoti za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov Porodnišnice Ljubljana podarili sodoben inkubator za še varnejšo oskrbo nedonošenčkov.»Najsodobnejši inkubator posnema okolje maternice in s tem omogoča otroku varnejši in normalnejši razvoj, čeprav je bil rojen prezgodaj,« je zadovoljna pojasnila dr., dr. med., vodja enote za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov Kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana in predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom.