Domžalski ribiči le še smetarji? (FOTO)

Domžalski ribiči zaradi malomarnih piknikarjev postajajo dežurni smetarji ob jezerih, ki jih upravljajo.

Nered

Franci Kolenc, predsednik domžalskega pododbora RD Bistrica Domžale FOTO: JANEZ PETKOVŠEK

1000 in več obiskovalcev se ob vročih koncih tedna gnete okoli Gradiškega jezera.

Kje so drugi varuhi narave?

Šotorjenje in kurjenje piknikarjev in kopalcev ob jezeru Pristava ter uničeni pomol FOTO: FRANCI KOLENC

Delovna akcija ribičev ob jezeru Pristava v Mengšu FOTO: JANEZ PETKOVŠEK

Poziv vlade, naj ljudje zaradi koronavirusa poletni dopust preživljajo v naravi predvsem v Sloveniji, ima poleg pozitivnih številne negativne učinke. Ob rekah, jezerih, morju in v gozdovih ljudje namreč prirejajo eno- ali večdnevne piknike, kampirajo, parkirajo avte in avtodome, se kopajo, zabave pa potekajo pozno v noč. Žal za seboj puščajo gore odpadkov, veliko pa je tudi vandalizma.V pogovoru s, predsednikom pododbora Domžale v Ribiški družini Bistrica Domžale, ki med drugim upravlja ribe v jezerih Pristava, Plastenka, Črnelo, Florida, Želodnik in Gradiško jezero, smo zvedeli, da je že od pomladi stanje ob njih nevzdržno. Ribolov za člane te družine je zaradi dogajanja okoli jezer in ribnikov skoraj nemogoč. Zaradi razmaha krapolova v zadnjih letih se je močno povečal naval turističnih krapolovcev. Žal je med njimi precej takih, ki kljub opozorilnim tablam ob jezerih ne upoštevajo pravil obnašanja, pa naj gre za spoštovanje pravil športnega ribolova ali narave.Kolenc pravi, da je najhuje ob jezeru Pristava in Gradiškem jezeru. Prvo je zelo dostopno bližnjim prebivalcem Mengša, drugo pa vsem iz okolice Lukovice. Pri slednjem se ob vročih koncih tedna izmenja več kot 1000 in več sprehajalcev (tudi s psi), kolesarjev, piknikarjev, kopalcev in ribičev, na vodi pa je včasih naenkrat tudi po 30 suparjev, kanuistov in kajakašev. Čeprav ribiči in ribiški čuvaji te družine niso policaji, da bi opozarjali na nepravilnosti, so poleg lastnikov zasebnih zemljišč največkrat prav oni tisti, ki po vsakem vročem koncu tedna edini pospravljajo odpadke, odstranjujejo ostanke kurišč in popravljajo pomole, ali klopi, ki so jih žurerji poškodovali, da so dobili les za žar. Najbolj jih boli, da so mnogi piknikarji, ki jih opozorijo, da ob jezero ne spadajo šotori, da ne smejo sekati drevja ali zganjati hrupa, precej arogantni in se obnašajo, kot da je vse njihovo.Večkrat sicer skupaj s policisti poskušajo prekiniti divje zabave v mirnih conah, kjer naj bi bil vsaj ponoči mir zaradi zaščitenih živali in rastlin, a to ne zaleže kaj dosti. Le par ur po tistem, ko so ob jezeru Pristava nedavno končali delovno akcijo (košnja brežin, obnova pomolov in ribiških lovnih mest), so jim vandali že začeli v vodo metati nastilj iz lesnih sekancev ali jih uporabili za pripravo kurišča.Ob tem, da so ribiči iz RD Bistrica Domžale vse pogosteje edini, ki skrbijo za red in urejenost okolic jezer, so slabe volje, saj jim pri tem ne pomagajo ne državni koncesionar za vzdrževanje vodne infrastrukture in brežin ne posamezne občine. Še več, glede na najnovejši ribiški gojitveni načrt za upravljanje rib v jezerih in rekah v upravljanju RD Bistrica Domžale, se Kolenc ne more znebiti občutka, da so ribiči za državo edini moteči faktor. V primeru Gradiškega jezera je zavod za varstvo narave hotel mirno cono na treh četrtinah jezera, a so jo po pogajanjih zdaj zmanjšali na polovico. A ribiči bodo najbrž edini, ki bodo to omejitev spoštovali. Prepričati koga, da so skoraj edina varovalka pri ohranjanju naravnih lepot, je zelo težko.RD Bistrica Domžale si zato želi dejavnejšega sodelovanja in usklajevanja interesov z občinami in državo, saj noče, da bi bili ribiči še naprej edini vzdrževalci lepe okolice rek in jezer. Za zdaj so večinoma le smetarji, ki samo ob jezeru Pristava vsak ponedeljek poberejo deset 200-litrskih vreč smeti, ki jih za seboj puščajo malomarni obiskovalci. Želijo si skupnega upravljanja in nadzora jezer, ne pa da bi jih vsi drugi poskušali brez vsakih obveznosti izkoriščati celo v povsem komercialne namene, kar so težnje številnih lokalnih skupnosti, turističnih in drugih društev.