Domžale v poldrugem stoletju

Na ogled bo do 30. septembra, in sicer v času odprtja Slamnikarskega muzeja.

Avtor razstave Miroslav Stiplovšek (levo) in Matjaž Brojan, novinar in pisec knjig o Domžalah Fotografiji: Primož Hieng

V Slamnikarskem muzeju v Domžalah so z virtualnim odprtjem uradno predstavili razstavo Upravni razvoj domžalske občine od sredine 19. stoletja do leta 2020, ki jo je pripravil zgodovinar dr., tudi častni občan občine Domžale. Strokovni sodelavec in oblikovalec razstave je. Odprli so jo 19. aprila, ob prazniku občine Domžale.»Vloga občin, obseg njihovih pristojnosti, kriteriji glede ozemeljskega obsega in števila prebivalstva, sestava občinskih organov in način njihove izvolitve ter financiranje občinskih dejavnosti so se od sredine 19. stoletja do obdobja zdajšnje Republike Slovenije glede na vsakokratne družbenopolitične razmere s posebno zakonodajo o občinah spreminjali in dograjevali,« je povedal avtor razstave.Skladno z njo je potekal tudi razvoj domžalske občine, nadaljuje Stiplovšek: »V tem razvoju so bile številne prelomnice, med njimi sredina 19. stoletja, ko je dobila pravico reševati nekatere lokalne zadeve, razglasitev Domžal za trg leta 1925, nastanek Mestne občine Domžale in njena razširitev v drugi polovici petdesetih let ter oblikovanje zdajšnje občine Domžale leta 1995.«Fotografije in dokumenti ilustrirajo upravni razvoj domžalske občine ter značilnosti in težišča njenih prizadevanj na gospodarsko-socialnem in prosvetno-kulturnem področju za izboljšanje življenjskih razmer in kulture bivanja občanov. Na virtualnem odprtju sta spregovorila župan občine Domžalein direktorica Kulturnega doma Franca Bernika, razstavo pa je predstavil avtor. Na ogled bo vse do 30. septembra, in sicer v času odprtja Slamnikarskega muzeja.