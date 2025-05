V drugem kakovostnem razredu Republike Slovenije, ki je bil razdeljen v dve skupini, so imeli Domžalčani leta 1984 za sabo hud boj za obstanek v območni članski ligi-zahod. »Strnili smo vrste, se temeljito pogovorili in sprejeli določene sklepe, ki smo jih tudi uresničili. Klub smo finančno stabilizirali, okrepili trenerski kader in člansko moštvo. Niti v sanjah pa nismo pričakovali, da se bomo borili za prvo mesto. Nekaj tekem pred koncem sezone smo spoznali, da imamo lepe možnosti za napredovanje, zato smo se dodatno okrepili. Med drugim smo aktivirali Nikolo Jovanovića, ki je nekdaj igral z...