V domovih za starejše so povzdignili glas

Osamitev ni v skladu z zakonodajo

V šempetrsko bolnišnico jih ne bodo sprejeli

Medtem ko smo spet priča izbruhu okužbe v enem od domov za starejše , pa v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) opozarjajo, da so nov val okužb s koronavirusom v domovih za starejše pričakali brez sistemske ureditve, ki bi zagotovila nujno potrebno hitro osamitev vseh obolelih stanovalcev zunaj doma.»Ministrstvo za zdravje kljub nenehnim opozorilom, da večina domov nima niti osnovnih možnosti za izvajanje popolne osamitve, ni zagotovilo ustrezne lokacije ali več lokacij za osamitev zunaj domov za starejše,« so v sporočilu za javnost opozorili v SSZS.Ministrstvo od zavodov še naprej zahteva vzpostavitev treh ločenih con, kar pa po oceni skupnosti v večini primerov ni izvedljivo. Večina domov za starejše namreč nima osnovnih prostorskih, tehničnih, kadrovskih in drugih virov za izvajanje popolne in učinkovite osamitve oseb, okuženih z novim koronavirusom.Kot so opozorili, osamitev obolelih oseb v domu za starejše ni primerna in učinkovita, je pa tudi v neskladju z veljavno zakonodajo. Ob tem so izpostavili določbo pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni, ki predpisuje, da se bolniki, za katere je obvezna popolna osamitev, osamijo v pooblaščenem zdravstvenem zavodu v posebnem prostoru z zagotovljeno visoko stopnjo varnosti za preprečitev širjenja povzročitelja.V SSZS zato vztrajajo, da je ob pojavu okužb s koronavirusom obolele treba nemudoma in brez odlašanja osamiti zunaj doma, saj da lahko le tako učinkovito zajezijo nadaljnje širjenje okužb. »Osamitev zunaj doma ne more biti predmet vsakokratnega zamudnega dogovarjanja ali celo improvizacije, temveč potrebujemo sistemsko ureditev, ki bo takšno ukrepanje vnaprej predvidela v vseh prizadetih domovih ter jim s tem omogočila hitro odzivanje,« so v sporočilu povzeli besede v. d. sekretarja skupnostiV domu Pristan v Vipavi je okuženih 16 oseb, testiranja danes nadaljujejo. Trenutno je v karanteni 11 zaposlenih.Strokovna skupina za obvladovanje bolnišničnih okužb iz šempetrske bolnišnice je danes obiskala vipavski center starejših Pristan in ugotovila, da je namestitev okuženih v domu ustrezna in zato ne potrebujejo premestitve v bolnišnico, je v izjavi povedala strokovna direktorica bolnišniceDo vzpostavitve rdeče cone v Centru starejših Pristan v Vipavi bi lahko šempetrska bolnišnica ponudila začasno namestitev, vendar to po besedah Savnik Winklerjeve ne bo potrebno.»Strokovna skupina je ugotovila, da rdeča cona v domu ustreza vsem merilom in standardom, okuženi pacienti so v ločenih sobah. Vzpostavili so tudi kontrolo nad ločevanjem t.i. čistih in nečistih poti, kako bo potekalo hranjenje, kako bo potekal transport fiktivnega materiala. Z našim znanjem smo jim v celoti še vedno na voljo, vsakodnevno bomo prihajali v vipavski dom in jim nudili pomoč,« je povedala strokovna direktorica šempetrske bolnišnice.Obljubila je tudi pomoč pri zagotavljanju osebne varovalne opreme, če je bo v vipavskem centru pričelo primanjkovati.