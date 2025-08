Domovi za starejše končno dostopni? Maljevac obljublja, ljudje pa: »Dokler ne doživim, ne verjamem«

Za mnoge upokojence in njihove družine so visoki stroški domov za starejše prava nočna mora. A v Levici obljubljajo, da kmalu prihaja preobrat: državni sekretar in poslanec omenjene stranke Simon Maljevac obljublja revolucijo na področju dolgotrajne oskrbe. Konec leta naj bi pokojnina končno zadostovala za bivanje v domu – nege ne bo več treba plačevati iz lastnega žepa!

Domovi za starejše za marsikoga pomenijo breme, ki si ga preprosto ne more privoščiti. Mesečne položnice, ki segajo od povprečnih 1.200 evrov do vrtoglavih 2.000 evrov, v številnih primerih zahtevajo pomoč sorodnikov. Maljevac je na spletni strani Levice sporočil: »Seveda so domovi za starejše nedostopni, saj mesečne položnice po 1.200 EUR ali več pomenijo prehudo finančno obremenitev za uporabnike in njihove svojce.«

A po novem naj bi bilo drugače.

V skladu z napovedano novelo bodo uporabniki domov za starejše od konca leta dalje plačevali zgolj še nastanitev in prehrano, ne pa tudi nege. Za t. i. hotelski del oskrbe se bo uvedla »kapica« – strošek ne bo smel preseči minimalne zajamčene pokojnine za 40 let delovne dobe, torej 781 evrov.

Za mnoge upokojence, ki si zaradi skromnih pokojnin niso mogli privoščiti varnega bivanja v domu, ta sprememba pomeni novo upanje. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Maljevac pojasnjuje, da bo za nego odslej poskrbel nov steber solidarnosti – blagajna dolgotrajne oskrbe, ki temelji na enakem načelu kot zdravstveni sistem: »Namesto da posameznik sam krije stroške, bomo vsi prispevali za tiste, ki pomoč potrebujejo, saj bomo nekoč vsi na tem mestu.«

Dostojna starost – pravica, ne privilegij

Na družbenih omrežjih je Levica uporabnikom jasno in neposredno sporočila: »Položnice se bodo občutno znižale. Cilj je jasen: plačilo ne bo presegalo zajamčene pokojnine po 40 letih dela.« Ob tem pa napovedujejo še dodatne rešitve za tiste, ki bi raje starost preživeli doma, z ustrezno podporo in storitvami.

Sporočilo je jasno: »Pomoč, ki jo boste prejeli, ne bo več odvisna od tega, koliko imate. In ne bo breme za vaše sorodnike.«

Za mnoge upokojence, ki si zaradi skromnih pokojnin niso mogli privoščiti varnega bivanja v domu, ta sprememba pomeni novo upanje. Če bodo obljube tudi izpolnjene, bo konec leta 2025 pomenil prelomnico za dostojno staranje v Sloveniji.

Ljudje skeptični: »Spet samo prazne obljube?«

Čeprav se obljube slišijo kot težko pričakovano olajšanje za številne upokojence, je odziv na spletu vse prej kot enoglasno navdušenje. Mnogi dvomijo, da bo reforma res zaživela v praksi. Sprašujejo se, ali gre morda zgolj za predvolilno taktiko ali »še enega v nizu leporečij«, ki v realnosti ne prinesejo želenih sprememb.

Pojavljajo se strahovi pred zmanjšanjem kakovosti oskrbe, nižjim standardom prehrane ali bivanjem v večposteljnih sobah z zastarelo infrastrukturo. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

»Dokler ne doživim, ne verjamem,« je eden izmed številnih komentarjev pod objavo. Drugi opozarjajo, da so mnogi starostniki nepokretni in prejemajo pokojnine v višini 500 evrov, medtem ko je strošek oskrbe že danes pogosto več kot 1.800 evrov.

Pojavljajo se tudi strahovi pred zmanjšanjem kakovosti oskrbe, nižjim standardom prehrane ali bivanjem v večposteljnih sobah z zastarelo infrastrukturo.

Nekateri se sprašujejo, kaj sploh pomeni »standardna oskrba« in ali bo kaj ostalo od dostojanstva, če se bo moralo »šparati pri hrani in prostoru«.

Poleg tega mnoge skrbi socialna pravičnost – zakaj so tisti, ki so vse življenje delali in ustvarjali, plačevali drago, medtem ko so nekateri z nič delovne dobe dobili oskrbo brezplačno. Drugi pa opozarjajo na zadolževanje države, opozarjajo na 800 milijonov proračunskega minusa in se bojijo, da bo vse skupaj padlo na pleča prihodnjih generacij ali da bo »EU posegla z varčevalnim udarcem«.

Za več pojasnil smo se obrnili na pristojne in jih objavimo takoj, ko jih dobimo.