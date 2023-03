Takšna kazen grozi domnevnima ruskima vohunoma v Ljubljani

»Obtožnica proti domnevnima ruskima vohunoma, ki sta delovala skrita za lažno identiteto in argentinskim državljanstvom, je spisana in vložena na sodišče, smo izvedeli neuradno,« poroča Delov novinar Novica Mihajlović tukaj. Agenta, ki ju je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) odkrila decembra lani v poslovni stavbi Lesnine v Ljubljani, ostajata v priporu, za kaznivi dejanji vohunstva in overitve lažne vsebine jima grozi skupaj do osem let zapora.

V nedeljo se sicer izteče trimesečni rok za pripor, po katerem bi morali domnevna ruska vohuna izpustiti na prostost, če tožilstvo do takrat ne bi vložilo obtožnice in predlagalo podaljšanja pripora, navajajo na portalu N1.

Moški in ženska, osumljena vohunjenja, naj bi bila sicer v partnerski zvezi, imata dva otroka, ki obiskujeta ljubljansko osnovno šolo, in argentinsko državljanstvo. Predstavljala naj bi se z imenoma Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch. Agenta so decembra lani prijeli v pisarni v poslovni stavbi v Ljubljani.