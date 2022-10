Domačini rešili strmoglavljena letalca (FOTO)

Nad vasjo Štravberk pri Otočcu je 19. marca 1944 strmoglavil sestreljeni ameriški bombnik B-24 Liberator Moo Juice. V spomin na ta dogodek so pred dnevi na lokaciji padca letala slovesno odkrili spominsko ploščo, posvečeno pomoči domačinov ameriškim letalcem.

Slovesnosti se je udeležil tudi 103-letni partizan Stanko Kušljan iz Šentjerneja.

Na bombniku je bilo 10 članov posadke, trije so bili smrtno ranjeni, sedem jih je izskočilo s padali in pristalo v okolici Novega mesta. Dva člana posadke so s pomočjo domačinov rešili partizani in ju odpeljali na osvobojeno ozemlje v Beli krajini ter do partizanskega letališča pri Bosanskem Petrovcu blizu Drvarja, od koder sta 2. maja 1944 z zavezniškim letalom skupaj z drugimi rešenimi letalci poletela v zavezniško letalsko bazo v južni Italiji.

Vnukinja in sin rešenega pilota Ernesta E. Nordwella.

Spomenik je postavilo Policijsko veteransko društvo Sever – Dolenjska in Bela krajina. V kulturnem programu so nastopili Policijski kvintet in učenci Osnovne šole Otočec, sodelovala je tudi Slovenska vojska z gardo ter pilatusom PC-9, ki je nad prizoriščem izvedel akrobatski polet. Slavnostni govornik, minister za obrambo Marjan Šarec, je dejal, da se je slovenski narod boril v času generala Maistra, med drugo svetovno vojno in v osamosvojitveni vojni. Kot je povedal, je bilo prelite veliko krvi, da danes živimo v samostojni državi. Poudaril je še, da smo bili vedno na pravi strani zgodovine ter da tudi danes aktivno sodelujemo z drugimi, s katerimi delimo vrednote, s ciljem ohranjanja miru in boljšega življenja naših otrok. »Nihče nima pravice povzdigniti orožja nad drug narod in mu govoriti, kako mora živeti,« je povedal in pri tem spomnil na dogajanje v Ukrajini. Ruska politika ne priznava državnosti tistim državam, ki so bile nekoč del drugih držav. To velja tudi za Slovenijo, ki bi lahko imela povsem drugačno usodo, če ne bi Mihail Gorbačov razumel, da so le demokracija, človekove pravice in svoboda govora tisto, kar šteje. Tudi brez Evropske unije in Nata bi bila, kot je še dejal Šarec, evropska zgodovina povsem drugačna.

Recitatorji OŠ Otočec.

Zbrane je pozdravil tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, ki je izpostavil, da je vsaka vojna preizkušnja solidarnosti in sočutja. Obrambni ataše ZDA v Republiki Sloveniji podpolkovnik Ben Shaha se je ob tem zahvalil za solidarnost med drugo svetovno vojno in izrazil hvaležnost za ohranjanje spomina na pomen takratnih dejanj, zbrane je nagovoril tudi sin rešenega ameriškega pilota.