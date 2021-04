Domačini pomagali Slovencu, komentar pa: Slovenci tega ne bi storili

Delo voznikov tovornjakov ni lahko, dolge dneve so na poti, stran od domačih in na pogosto nevarnih cestah. Na ozkih in ovinkastih cestah se jim lahko pripeti marsikaj, neugodnost pa se je te dni tudi slovenskemu vozniku v Srbiji. Navigacija ga je vodila preko Radoševa proti vasi Sirogojno. Na srečo so mu na pomoč priskočili domačini s traktorji, da je lahko nadaljeval pot.Pod objavo o sreči v nesreči Slovenca v eni izmed skupin na facebooku se je usulo komentarjev. Mnogi so hvalili domačine, da so nesebično priskočili na pomoč tovornjakarju, nekaj pa jih je izpostavilo, da drugi v Sloveniji ne bi bili deležni takšne pomoči. »Slovenci gotovo ne bi pomagali. Tistim, ki so jim oni pomagali, lahko prešteješ na prste ene roke« in »Če bi se to zgodilo človeku iz Srbije v Sloveniji, bi bila kazen 10.000 evrov« sta mnenji dveh od njih.Oglasil se je tudi naš tovornjakar. Zahvalil se je dobrim ljudem, ki so mu pomagali, in jim zaželel vse dobro v življenju. hkrati jih je povabil, da če bodo kdaj v Sloveniji, naj navežejo stik z njim, da se jim bo lahko vsaj malo oddolžil.Tovornjakar pa je tudi pojasnil, kaj se je zgodilo (nelektorirano):»Velikokrat ste objavljali slike podbnih situacij in nad njimi delali doktorate. Jaz nikoli, ker sem vedel da lahko nekoč sam pridem v podobno situacijo. Šofer sem že 20 in plus let, kilometre štejem v milijonih, znam uporabljati karte in znam uporabljati navigacijo. Vceraj so me k nakladu peljale dve poti, kot se je kasneje pokazalo sem izbral napačno. Na poti ni bilo niti enega znaka za prepoved, ustavil sem 4krat in vprašal če sem na pravi poti in če bo šlo z kamionom. Vedno je bil odgovor da je sicer malo ozko, ampak da gre tudi s kamionom. Še dva kilometra od točke brez povratka sem dobil isti odgovor. Na celi poti cca 40km ni bilo nobenih posebnih probemov, zadnjih 6 km pa je bilo 5 ali 6 takih ovinkov ki sem jih brez problema spejal. Problem tu je bil ker je bilo zelo mokro in mi celotno kompozicijo potegnilo v kanal. Hvala bogu da so tam doma dobri ljudje. Takoj so mi priskočili na pomoč. In po cca 4urah reševanja so me s 4mi traktorji le uspeli izvleči iz te nerodne situacije.tezav pa še ni bilo konec, saj sta bila di cilja še dva problematična ovinka in na enem je šlo res v milimetre.vsem pametnjakovicem naj povem da kompozicijo peljem domov neposkodovano, naloženo, le z malo lepotnimi praskami zaradi vej ob cesti. Ko sem poklical na firmo in povedal kaj se mi je zgodilo, mi je šef rekel naj se pomirim in poskušam situacijo rešiti kolikor se pač da brez vpitja,brez groženj. Za razliko od vaših delodajalcev, ki bi ze tisti trenutke začeli računati koliko vam bodo odtrgali od plače zaradi škode ki ste jo povzročili. Toda v našem podjetju je dober šofer vreden veliko več kot gmota pleha ki se nenazadnje tudi po vsem tem spravi v red .zato pa vaši šefi brcajo v grme in iščejo šoferje, dobre šoferje. In jaz mislim da ne glede na vse to včeraj da sem dober šofer. In isto mislijo tudi v moji firmi.to mi je pa tudi najbolj pomembno.«