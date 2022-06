Grozljivo pričevanje domačina: Držal sem gorečo Mirovo glavo in jo gasil

Mineva leto dni, odkar je fotograf Miro Majcen na Češkem preživel strmoglavljenje letala, v katerem je pilot umrl. Zdravniki so dejali, da si možnosti za preživetje manjše od nič. Bilo je hudo, a Majcnu se je po letu dni je ob pomoči sprva domačinov, nato zdravnikov, fizioterapevtov in mnogo drugih uspelo postaviti na noge in že lahko drži fotoaparat v rokah. Sinoči je bil gost oddaje 24ur zvečer, kjer je povedal, da je pred dnevi obiskal kraj nesreče. Tam se je srečal z domačini, ki so prvi prihiteli na pomoč. »Držal sem tvojo glavo in jo pogasil,« se trenutkov izpred leta dni spominja domačin Vaclav.

Miro Majcen. FOTO: osebni arhiv

Majcen je po obisku Češke doživljal pravi čustveni vrtiljak, sploh zaradi srečanja z »mojimi heroji, ki so me tisti dan obdržali pri življenju«.

Mirovo zgodbo bodo v obliki fotografske razstave predstavili v praški bolnišnici bolnikom, ki bi jim lahko dala upanje, da jim bo uspelo. Miro je fotografije videl. »Ko vidiš sebe, je šok. Nisem vedel, da je bilo tako hudo in koliko dela so imeli z 20 operacijami. V bolnišnici so razstavljene fotografije teh operacij. In to te sesuje,« priznava in dodaja, da rehabilitacija še vedno ni končana, a k sreči že lahko drži fotoaparat v roki in fotografira.

Miro je imel poškodbe obeh kolen, medenice, odprti zlom obeh rok, prstov, opekline na 40 odstotkih telesa, notranje krvavitve, počeno vretence in prsnico, na glavi nekaj bušk.