Doma v vinogradu in na odru

V narodnostno mešani vasi Prosenjakovci v občini Moravske Toplice živi 73-letni upokojenec Ladislav Vöröš, ki je bil vse življenje vpet v delo v tekstilni tovarni Pletilstvo v Prosenjakovcih in na manjši kmetiji. Obdeloval je vinograd na Notranjem bregu, njegovo največje veselje pa je kultura, ki mu je bila položena v zibelko.

V vasi, kjer v slogi živijo Madžari in Slovenci, je bil dva mandata predsednik Kulturno-turističnega društva Ady Endre. Pod njegovim vodstvom so ustanovili ženski pevski zbor, v letih 1981–1986 pa je deloval mešani oktet, v katerem je tudi sam pel. Ubrani glasovi v madžarskem in slovenskem jeziku so se mnogokrat slišali in bili nagrajeni z bučnim aplavzom na domačem odru v Prosenjakovcih, na kulturnih prireditvah v občini Moravske Toplice, v Porabju v Sombotelu in drugih krajih po Prekmurju in Prlekiji. Ladislava so veselile tudi odrske deske, rad je nastopal v dramski sekciji.

Ko je bil še predsednik društva, so pod njegovim vodstvom vsako leto pripravili dve etnološki prireditvi, prikaz domačih kolin na prosenjakovski način in ročno žetev prosa. Leta so prinesla svoje in Ladislav je predsedniško funkcijo predal Jožefi Vöröš, sam pa prevzel vodenje sekcije prosenjakovskih vinogradnikov, ki deluje znotraj društva. Ob sebi je zbral vinogradnike in kletarje iz KS Prosenjakovci, ki obdelujejo društveni vinograd s 120 trsi chardonnayja in sauvignona. Uredili so si tudi prostor za druženje in vinsko klet.