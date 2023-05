Doma Tomaž in Teja nimata več, je pa ostal kredit (FOTO)

Nič kaj prijazna prva polovica maja je zaznamovala življenje mnogo prebivalcev skrajnega severovzhoda države. Obilno deževje je namreč povzročilo veliko preglavic, tako v kmetijstvu kot cestni infrastrukturi, posebno dramatično pa je bilo plazenje, ki je ogrozilo marsikateri stanovanjski in drugi objekt, da o prometnicah niti ne govorimo.

Za nov dom Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati štiričlanski družini Honomihl-Vrtič iz Juršincev, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za družino Honomihl-Vrtič, sklicna številka 7262. Odslej lahko pomagate tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

Že tako močno razmočene zemlje niso obšli niti trije ledeni možje, vrhunec pa je dosegla poscana Zofka, ki je še dodatno namočila zemljo. Posebno hudo je bilo na širšem območju Maribora, od Ruš proti Ptuju in Ormožu, ter še zlasti v občinah Šentilj in Pesnica, veliko težav so imeli tudi v številnih drugih podravskih in pomurskih občinah. Zdaj je že jasno tudi, da bodo zaradi plazov nekateri ostali brez strehe nad glavo, saj je bivanje v hišah enostavno prenevarno.

Prav to se je pripetilo mladi družini iz okolice Juršincev, kjer si Slovenske gorice in Haloze nekako podajajo roko, saj ji je plaz dobesedno odnesel hišo, ostali pa so ji krediti. Štiričlanski družini, 37-letnemu Tomažu Honomihlu, 34-letni Teji Vrtič , 8-letnemu Jaki in 6-letni Luciji, z Rotmana 55d, je namreč razmočena zemlja za dobrih 40 centimetrov že prvi dan premaknila novejšo hišo, zato ni več varna za prebivanje. Drsenje se bo najbrž nadaljevalo, saj se je hiša do zdaj premaknila že za več kot meter in sanacija ne pride v poštev. Rušitev je neizogibna.

Narava pretrgala sanje

Začelo se je v noči na četrtek, 18. maja. Mlada zunajzakonska partnerja še zdaj trepetata, kaj bi se lahko zgodilo, saj človek vedno hitro pomisli na najslabše in najhujše, še posebno če so v igri otroci. »Od polnoči do treh zjutraj se je začelo gibati, potem pa vse bolj vidno lesti in pokati. Hiša ni več primerna za bivanje,« se tiste hude noči spominja Tomaž, Teja pa dodaja: »Ne moreš si predstavljati. Otrokom je težko razložiti, zakaj je treba zapustiti dom, in prav to se nam je zgodilo.« To se resda ni pripetilo samo njim, a Tomažu in Teji, ki sta si začela ustvarjati dom zase in za otroka, je narava pretrgala sanje.

Namesto da bi se veselila vsakega novega dneva, jima je plaz praktično ustavil življenje, spati morajo pri sosedih, lokalna skupnost jim obljublja začasno rešitev, a to ni tisto, kar sta si želela in o čemer sta sanjala. Odločena sta, da se ne bosta vdala, s pomočjo prijateljev in širše skupnosti bosta najprej poiskala novo parcelo, ki že sama stane pravo bogastvo, nato pa bosta gradila novo hišo, sedanjo bodo morali dokončno podreti in tudi parcela zaradi premikanja in drsenja ni uporabna za novogradnjo.

Hišo sta kot novogradnjo v 3. gradbeni fazi kupila leta 2013, vanjo pa se vselila tri leta pozneje. Oba sta zaposlena v Domu starejših občanov Ptuj, on v enoti Juršinci, ona v enoti Muretinci. Za vse, kar imata oziroma sta doslej imela, sta trdo garala in garata, saj sta morala za nakup hiše vzeti kredit. Te praktično ni več, banki pa morata vrniti še 17 tisočakov.

Takojšnja evakuacija

»Hudo je bilo, ko smo opazili, da se vse skupaj premika. Žal se sploh ne ustavi, kajti počasi leze proti dolini vsak dan. Tisto jutro, 18. maja, smo poklicali pomoč, in kmalu so prispeli gasilci, predstavniki civilne zaščite in župan Robert Horvat. Drugega ni ostalo, kot da nemudoma zapustimo svojo hišo, kajti ne le da se premika, temveč tudi visi, in sicer že za najmanj deset centimetrov,« nam je žalostno razlagal Tomaž in dodal, da trenutno živijo pri sosedih, občina pa poskuša najti ustreznejšo rešitev, vsaj začasen dom.

Doma jima še ni uspelo povsem dokončati, pa bo hišo treba že rušiti. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

»Mislim, da bomo po posredovanju župana oziroma občine živeli v eni od hiš tukaj v bližini, a več kot jasno je, da moramo začeti čim prej iskati trajno rešitev. Ne vem, kako bo, ali bomo našli ustrezno hišo že zgrajeno ali bomo najprej iskali ustrezno parcelo, ker tukaj objekt ne more več biti,« strt pove Tomaž in doda: »Težko bo, a kaj moremo.«

Slovenke in Slovenci smo k sreči že večkrat dokazali, da znamo stopiti skupaj, ko gre za pomoč sočloveku. In tudi zato pozivamo vas, drage bralke in bralci, da prek Krambergerjevega sklada Slovenskih novic pomagate družini, da si bo tudi z vašo pomočjo hitro lahko ustvarila nov dom.

Gotovo je torej, da družina Honomihl-Vrtič potrebuje širšo družbeno pomoč, in le če se dobri ljudje čim prej odločijo pomagati, bo družinica z dvema otrokoma imela večjo možnosti za dostojno življenje. Pomagajmo, kot lahko. Delimo tisto malo, kar imamo, in polepšajmo življenje drugim z drobnimi stvarmi. In tako le upamo, da bodo Tomaž, Teja, Jaka in Lucija zbrali dovolj sredstev, s katerimi si bodo uredili nov dom. Z vašo pomočjo jim bo gotovo lažje.

Takole se je odpirala zemlja.

Dobesedno so se nad njih zgrnili črni oblaki.