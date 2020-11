Doma je zadrževal pet liščkov in pasti

Pri 63-letnem Klavdiu Kacu, upokojenem vodovodarju iz Glema pri Kopru, so pred dnevi spet našli ujete ptice, ki naj bi jih tudi tokrat nezakonito lovil in zadrževal. O Kacu, nekdanjem predsedniku Turističnega društva Glem, smo poročali februarja lani, ko so ga obiskali policisti, inšpektorji ter predstavniki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Ugotovili so, da je imel na naslovu, kjer živi, v ujetništvu več zaščitenih vrst ptic: 11 čižkov, tri liščke, dve ptici vrste plotni strnad, enega zelenca in tri vrabčke. Te ptice pa je prepovedano odvzeti iz narave, jih loviti, zadrževati v ...