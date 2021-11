Dom krajanov v novi preobleki

Sobota je bila na Uršnih selih slavnostna. V novi podobi je zaživel več kot 60 let star zadružni dom, dom krajanov, kot mu pravijo domačini, saj je pomembno središče tega kraja z bogatim društvenim in krajevnim življenjem. Prenovljeno stavbo, ki ima odslej šest novih dvosobnih stanovanj, prostore za delovanje krajevne skupnosti ter večnamenske prostore za različne dejavnosti in potrebe društev, so odprli župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik sveta Krajevne skupnosti Uršna sela Milivoj Golić, predstavnik podjetja Zarja Klemen Kestnar in direktor podjetja Malkom Marjan Skube.

Slavnostni prerez traku FOTO: MO Novo mesto

Prenova je bila vredna dobrih 788.000 evrov, potekala pa je v dveh fazah, pri čemer je Mestna občina Novo mesto, ki z obnovo nadaljuje urejanje infrastrukture v okoliških vaških središčih, prispevala 507.000 evrov, preostalo pa podjetje Zarja. Najprej je bilo treba urediti podstrešni del, pri čemer so zamenjali strešno konstrukcijo in kritino, nadaljevalna dela pa so vključevala ureditev kanalizacije, vodovoda in sistema ogrevanja, obnovo fasade in oken, ureditev parkirnih prostorov, izdelavo frčade na strehi in dokončanje prostorov z zaključnimi tlaki in ulitjem betonske plošče.

Stavba, ki je nekoč že imela prostore za stanovanja, pošto, trgovino in kulturni dom, je zdaj preurejena tako, da krajankam in krajanom omogoča primerno kombinacijo stanovanjskega objekta s potrebnimi prostori za krajevno skupnost in društvene dejavnosti. Novo pridobitev je blagoslovil župnik Dušan Kožuh, program pa so popestrili ženska vokalna skupina Kronce in Kresovci.