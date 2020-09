Dom Danice Vogrinec Maribor: 28 zaposlenih v karanteno

V enoti Doma Danice Vogrinec Maribor na Taboru so včeraj prepovedali obiske, ker so tam zabeležili okužbo z novim koronavirusom pri eni od stanovalk. Po besedah direktorja doma Marka Slaviča so poslali v samoizolacijo 28 zaposlenih, da bi čim bolj zmanjšali verjetnost prenosa okužbe. Brise so odvzeli zaposlenim in stanovalcem.



Po ugotovljeni okužbi stanovalke z novim koronavirusom so v ponedeljek do nadaljnjega zaprli za obiske enoto Tabor, kasneje pa še osrednjo enoto doma na Pobrežju. »Kljub majhnemu tveganju prenosa okužbe smo se odločili, da se do razjasnitve situacije in za kratek čas zaprejo za obiske tudi delovne enote na Pobrežju, saj je skrb za zdravje stanovalcev na prvem mestu,« so danes sporočili iz doma.

Začasen ukrep

Slavič je pojasnil, da je to začasen ukrep, o nadaljnjem postopanju pa se bodo odločili v sredo po pridobitvi rezultatov testiranj, v katero so vključili širok nabor ljudi, da bi tako preprečili morebitno širjenje virusa. »Vsaj do razjasnitve situacije je treba biti previden. Izločili smo najširši nabor zaposlenih, kar predstavlja za organizacijo dela enormno težavo.«



Okuženo stanovalko so prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, zato v domu še niso vzpostavili rdeče cone. Izvor njene okužbe ni znan, po besedah direktorja pa ne kaže značilnih simptomov okužbe. Imela naj bi prebavne težave in je bila zato testirana.