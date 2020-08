Dolgotrajna oskrba iz žepa državljanov: toliko bi mesečno prispeval vsak

Potrebna bodo dodatna sredstva

Prispevna stopnja bi bila 1,47 odstotka, pri čemer bi se nekoliko znižal prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Oseba z minimalno plačo bi plačala na mesečni ravni dodatnih 11 evrov, oseba s povprečno plačo pa dodatnih 21 evrov.

Osebje v zaščitnih oblekah v Domu starejših Hrastnik. FOTO: Uroš Hočevar

Necepljenih otrok ne bo mogoče vpisati v vrtec

Od danes je v javni obravnavi težko pričakovani predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Minister za delo, družino in socialne zadeveje o njem poudaril, da omogoča povezovanje sistema socialnega varstva, zdravstva in dolgotrajne oskrbe z namenom celostne oskrbe uporabnika. Posameznik bo lahko koristil storitve na domu ali v instituciji.»Pomembno je, da bo nov sistem dolgotrajne oskrbe omogočil starejšim, da čim dlje ostanejo doma, v domačem okolju, z vso oporo, ki jo potrebujejo. Če ljudje ne morejo ostati doma, pa je potrebno, da jim zagotovimo dostojanstveno bivanje v instituciji glede na njihove potrebe in želje. Predlog zakona tako loči tri vrste DSO, in sicer: bivalni dom, oskrbni dom in negovalni dom. Želim, da se ljudje v domovih počutijo, kot da so doma. Za primere, ko ljudje potrebujejo dolgotrajno nego in več zdravstvene oskrbe, to tudi dobijo in v ta namen predlog zakona predvideva t. i. negovalne domove,« je sporočil minister.Iz obstoječih javnih virov bi država črpala 305,22 milijona evrov, dodatno pa je treba zbrati 335,85 milijona evrov. Z njimi želi vlada zagotoviti, da uporabniki prejmejo storitve, ki jih potrebujejo, ne glede na njihov socialno-ekonomski status oziroma brez dodatnih obremenitev njihove družine ali lokalnih skupnosti.Ta sredstva bomo zbirali davkoplačevalci. Prispevna stopnja bi bila 1,47 odstotka, pri čemer bi se nekoliko znižal prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Oseba z minimalno plačo bi plačala na mesečni ravni dodatnih 11 evrov, oseba s povprečno plačo pa dodatnih 21 evrov. Za upokojence bi se zagotavljal prispevek iz sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini sedem evrov. »To ni dodatna obremenitev. Treba je vedeti, da je treba nameniti dodatna sredstva za obdobja, ko bomo to potrebovali, da so zagotovljena dodatna sredstva. Zakon pomembno zmanjšuje obremenitev družine, tudi lokalnih skupnosti,« je na novinarski konferenci povedala namestnica generalnega direktorja direktorata za dolgotrajno oskrbo na ministrstvu za zdravje»Kot družba se staramo, je pa treba izpostaviti, da z zakonom pomagamo tudi drugim generacijam. Vprašati se moramo, kaj bomo dobili takrat, ko bomo odvisni od tega, kar se lahko zgodi že prej, kot pri določeni starosti – že danes zaradi prometne nesreče in smo lahko zelo odvisni od te oskrbe. Danes nimamo ustreznih odgovorov, zato s predlogom to rešujemo,« je povedala Kobal Strausova.Osnutek zakona o nalezljivih boleznih je predstavila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Zakon med drugim velik poudarek zakon daje cepljenju, ki je po besedah Bregantove najpomembnejši javnozdravstveni ukrep poleg čiste vode.Otroci, ki ne bodo cepljeni v skladu s programom cepljenja, tako ne bodo mogli biti vključiti v javni vrtec ali v javno sofinanciran zasebni vrtec, prav tako jih ne bo mogoče vpisati v programe srednjih in visokošolskih zavodov ter fakultet s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja in socialnega varstva. Necepljeni otroci se tudi ne bodo mogli udeležiti organiziranih letovanj, ki so financirana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Še vedno pa bo mogoče necepljenega otroka vpisati v šolo, saj je ta po zakonu obvezna.Nekaj novosti je tudi pri opredelitvi karantene. V novem zakonu so zapisane tri vrste: na domu po tesnem stiku z okuženo osebo; na domu po prihodu s tveganih območij (t. i. rdeči seznam); karantena s povsem omejeno svobodo gibanja pri boleznih, kot so kuga, ebola, nevralgična mrzlica ...Predlog bo v javni obravnavi do 30. septembra.