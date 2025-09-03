KDAJ BO SNEG?

Dolgoročna vremenska napoved razkriva, kakšna zima nas čaka

Znano tudi, v katerem mesecu lahko pričakujemo največ snega.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto

N. B.
03.09.2025 ob 10:16
N. B.
Po najnovejših dolgoročnih vremenskih napovedih portala Severe Weather Europe bo letošnja zima v Sloveniji in širši Evropi pod vplivom globalnega vremenskega pojava La Niña, ki se že razvija v tropskem Tihem oceanu. Čeprav je njen vpliv na Evropo posreden, lahko spremembe v zračnem kroženju prinesejo hladnejše zračne mase in nihanja v količini padavin.

La Niña je hladna faza klimatskega pojava ENSO (El Niño–Southern Oscillation), ki se pojavlja vsakih nekaj let. Zanj so značilne nižje temperature površinskih voda v osrednjem in vzhodnem Tihem oceanu, kar vpliva na globalne vremenske vzorce. Medtem ko ima La Niña neposrednejši vpliv na Severno Ameriko, se njeni učinki prek sprememb v zračnem tlaku in kroženju lahko razširijo tudi na Evropo.

Napovedi za Evropo in Slovenijo

Dva vodilna vremenska modela, ECMWF in UKMO, kažeta na podpovprečno količino snega v večjem delu Evrope, vključno s Slovenijo. Zima bo tako predvidoma razmeroma mila, z manj snega v nižinah in občasnimi snežnimi dogodki v višjih predelih.

Novembra lahko pričakujemo večinoma suho in toplejše vreme, z nekaj snega le v Skandinaviji. Decembra bo snega kot običajno, razen v višjih predelih Balkana in severne Evrope. Nekoliko več snega na našem območju pa lahko pričakujemo januarja, in sicer zaradi visokega zračnega tlaka nad severom, ki prinaša hladnejši zrak v notranjost celine.

Model ECMWF napoveduje nekoliko več snega kot UKMO, ki je znan po svojih toplejših napovedih. Kljub razlikam pa oba modela nakazujeta, da bo letošnja zima v Sloveniji verjetno manj snežna kot običajno.

Kaj to pomeni za Slovenijo?

V nižinah bo snega manj, kar lahko vpliva na zimski turizem in kmetijstvo. V goratih predelih, kot so Alpe, Pohorje in Snežnik, pa ostaja možnost občasnih snežnih padavin, zlasti v januarju. Vremenski strokovnjaki opozarjajo, da se lahko napovedi še spremenijo, saj se La Niña šele razvija.

Čeprav Slovenija ni neposredno pod vplivom La Niñe, se vremenski vzorci spreminjajo globalno. To pomeni, da lahko pričakujemo več vremenskih nihanj, nenadne ohladitve ali sušna obdobja. Vremenoslovci pozivajo k spremljanju nadaljnjih napovedi, saj bo z razvojem pojava La Niña mogoče natančneje napovedati zimske razmere.

