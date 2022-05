Dolgoročna napoved za poletje v Sloveniji: znano, kaj nas čaka

Poletje se približuje in mnoge zanima, kakšno bo. Čeprav prognostiki velikokrat pravijo, da je težko natančno napovedati vreme za več dni vnaprej, Accuweather pripravi dolgoročnejšo napoved, tokrat za poletje. Moramo reči, da za Slovenijo ni preveč spodbudna.

Po vročem letu 2021 nas letos predvidoma čakajo temperature, ki bodo višje od tistih, ki smo jih vajeni. Pravzaprav tega ne bo deležna le naša podalpska država, ampak vsa Evropa, po analizi podatkov razkrivata izkušena meteorologa Tyler Roys in Alan Reppert. Ker bo vroče, boste bolj posegali po klimatskih napravah in drugih, ki skrbijo za ohlajanje, zaradi česar boste porabili več energije, s tem pa so povezani višji izdatki gospodinjstev. Roys izpostavlja, da prej omenjeno predstavlja izziv predvsem za tiste, ki prihajajo z območja od Balkana do Nemčije in Francije.

Sicer v splošnem za južno Evropo napovedujejo, da bo vroče. Ko pa ne bo, grozijo nevihte. Kako vroče bo? Pričakujte več dni s temperaturami, ki bodo višje od 32 stopinj Celzija kot v preteklosti. Omenjajo tudi možnosti suše, a meteorologi ugotavljajo, da so naravni rezervoarji z vodo letos nekoliko bolj napolnjeni v primerjavi z letom 2021. Nekoliko bodo sušo omilile nevihte, ki bodo bolj pogoste v drugi polovici poletja, vendar jih ne bo dovolj, da bi jo prekinile. Nevihte so sicer dvorezni meč: prinašajo padavine, vendar v ekstremnih razmerah lahko poškodujejo posevke. Na eni strani suša, na drugi nevihte. Zdi se, da nas pri gojenju posevkov čaka kar nekaj izzivov.