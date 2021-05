Dolgo smo čakali: takšno vreme prihaja

Hladnega in mokrega maja imamo vsi že vrh glave, zato pa prihajajoči teden z junijem vendarle prinaša bolj letnemu času primerno vreme. Kot pravijo na Agenciji za okolje RS, bo v tem tednu verjetno padavin majhna, prav tako se bo otoplilo.V noči na ponedeljek se bo zjasnilo, proti jutru bo ponekod nastala megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo nad 0, ob morju 11 stopinj Celzija, napoveduje Arso. V ponedeljek bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa je v notranjosti možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj Celzija.Že v torek bo precej jasno, a z nekaj kopaste oblačnosti, verjetnost popoldanskih ploh bo zelo majhna. Še bolj sončno in topleje pa bo v sredo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Predvsem v hribih severozahodne Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha.Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek bo dokaj sončno in večinoma suho. Več oblačnosti bo v sosednjih pokrajinah Hrvaške. Burja ob severnem Jadranu bo popoldne ponehala.