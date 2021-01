Pred parlamentom uporabili prisilna sredstva

Policijska uprava Ljubljana poroča, da se je na včerajšnjem protestnem shodu, ki je bil prepovedan z upravno odločbo, na Trgu republike zbralo okoli 200 oseb. Ob varovanju protesta, ki se je zaključil okoli 16. ure, so ugotovili več kršitev, uporabiti so morali tudi prisilna sredstva.Pri varovanju shoda so policisti do zdaj ugotovili 118 kršitev zakona o javnem zbiranju, 96 kršitev odloka o začasni delni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja zaradi preprečevanja okužb, eno kršitev zakona o javnem redu in miru ter šest kršitev po zakonu o osebni izkaznici. Za eno osebo so bila zaradi neupoštevanja ukazov uporabljena prisilna sredstva, in sicer telesna sila, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.Preberite tudi:Po do zdaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan. Šestim osebam so zasegli premete, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod. Proti trem osebam, organizatorjem shoda, vodijo tudi postopek o prekršku po zakonu o javnih zbiranjih in zakonu o nalezljivih boleznih.Policija nadaljuje zbiranje obvestil o dogodku in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepala v skladu z zakonodajo.